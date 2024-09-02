"المهيدلي" أميناً عاماً للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

وتولى عدداً من الوظائف القيادية الإدارية و الإشرافية الميدانية؛ وأشرف على عديدٍ من البرامج الإنسانية في عددٍ من الدول العربية؛ كما أنه حصل على درجة الماجستير في إدارة الكوارث والاستجابة الطارئة من جامعة إديث كاون في أستراليا؛ كما أنه باحث دكتوراه في مجال إدارة الكوارث والأزمات؛ وله عددٌ من المؤلفات المنشورة.