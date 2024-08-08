أمين الرياض يلتقي أبرز مقدمي البلاغات عبر "مدينتي" ضمن "قهوة مع الأمين"

الْتقى الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بمكتبه في مقر الأمانة أمس، عددًا من أبرز مقدمي البلاغات عبر تطبيق "مدينتي"؛ حيث تسهم هذه البلاغات في سرعة معالجة الأمانة للظواهر السلبية التي يرصدها سكان المنطقة عبر وسائل التبليغ الرسمية لدى الأمانة.