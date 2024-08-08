أمين الرياض يلتقي أبرز مقدمي البلاغات عبر "مدينتي" ضمن "قهوة مع الأمين"

الْتقى الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بمكتبه في مقر الأمانة أمس، عددًا من أبرز مقدمي البلاغات عبر تطبيق "مدينتي"؛ حيث تسهم هذه البلاغات في سرعة معالجة الأمانة للظواهر السلبية التي يرصدها سكان المنطقة عبر وسائل التبليغ الرسمية لدى الأمانة.
وأقيم اللقاءُ ضمن مبادرة "قهوة مع الأمين"، التي تأتي انطلاقًا من حرص سموه على تحفيز ودعم أفراد المجتمع في التكاتف مع الأمانة بما يصب في مصلحة مدينتهم، والتفاعل معها وبرامجها ومبادراتها؛ بما يرفع من جودة الخدمات والمرافق فيها وتكريمهم على ذلك.
وأشاد بما قدّمه المُبلِغون من جهود في تقديم ما يزيد على 11 ألف بلاغ خلال العام 2023/ 2024 شملت مختلف المناحي الحيوية التي تقع ضمن اختصاصات الأمانة؛ مؤكدًا أن المجتمع من أهم الشركاء في دعم الأعمال التطويرية في الرياض.
يُذكر أن مبادرة "قهوة مع الأمين"، تأتي ضمن اهتمام وسعي سموه لاستضافة المساهمين بفاعلية في تطور المدينة والاهتمام بنموها بما يعود بالنفع على منطقة الرياض وسكانها وزوارها، وسعيًا للتكامل بين فئات المجتمع وأمانة منطقة الرياض؛ لتحقيق التطلعات التنموية في العاصمة.