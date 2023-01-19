"المركزي السعودي" يخفض الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وبيّن البنك المركزي أنه بموجب تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؛ تمت إضافة فقرة برقم (4)، وتنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية (50,000,000) ريال.