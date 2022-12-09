الطلب على الإسكان في المملكة سيزيد بنسبة 50% بحلول 2030

ستحتاج المملكة العربية السعودية الى بناء ما يقرب من 1.2 مليون منزل جديد للوصول الى مخزون سكني يبلغ 4.96 مليون منزل بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "PwC Middle East".
واشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على المساكن في المملكة السعودية بنسبة 50% ليصل الى 153 ألف منزل بحلول عام 2030 من 99600 منزل عام 2021.
حققت السعودية تقدماً ملحوظاً في قطاع الاسكان في العقد الماضي، ومن المتوقع أن تحقق أهدافها المتمثلة في ملكية منازل بنسبة 70% بحلول عام 2030.
وقالت الشركة الاستشارية: "إن السياسات والمبادرات الحكومية القوية، بما في ذلك تفعيل عديدٍ من المنتجات المالية، تدفع القطاع إلى الإمام، وتتصدّى للتحديات الرئيسة التي يواجهها سوق الإسكان، وتجعل تملك المنازل أمراً ممكناً للأجيال الجديدة من السعوديين".