الطلب على الإسكان في المملكة سيزيد بنسبة 50% بحلول 2030

وقالت الشركة الاستشارية: "إن السياسات والمبادرات الحكومية القوية، بما في ذلك تفعيل عديدٍ من المنتجات المالية، تدفع القطاع إلى الإمام، وتتصدّى للتحديات الرئيسة التي يواجهها سوق الإسكان، وتجعل تملك المنازل أمراً ممكناً للأجيال الجديدة من السعوديين".