وصلت في غيبوبة تامة.. جراحة عاجلة لإيقاف نزيف في رأس مصابة بالجوف

وأكدت "صحة الجوف" أن الفِرَق الطبية في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا استقبلت مصابة وهي في حالة غيبوبة تامة؛ وذلك إثر سقوطها على منطقة الرأس، وجرى عمل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي العاجل، الذي أكد وجود نزيف حادّ في منطقة الرأس، ويستدعي تدخلًا جراحيًّا عاجلًا لإيقاف النزيف وإنقاذ حياة المصابة.