وصلت في غيبوبة تامة.. جراحة عاجلة لإيقاف نزيف في رأس مصابة بالجوف

تَمَكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب في منطقة الجوف، من إنقاذ حياة مصابة تعرضت لنزيف حاد بالرأس بسبب سقوطها، وتم إجراء تدخل جراحي عاجل استمر لمدة ساعتين تكلل بالنجاح.
وأكدت "صحة الجوف" أن الفِرَق الطبية في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا استقبلت مصابة وهي في حالة غيبوبة تامة؛ وذلك إثر سقوطها على منطقة الرأس، وجرى عمل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي العاجل، الذي أكد وجود نزيف حادّ في منطقة الرأس، ويستدعي تدخلًا جراحيًّا عاجلًا لإيقاف النزيف وإنقاذ حياة المصابة.
وذكر الفريق الطبي المعالج للحالة، أنه تم إدخال المصابة لقسم العمليات الكبرى، وجرى عمل فتح للرأس وتفريغ النزيف بصورة عاجلة، وإغلاق مصدر النزيف، ومن ثم إحالتها لقسم العناية المركزة لمتابعة وضعها الصحي من قِبَل الأطباء وفِرَق التمريض لتلقي الخدمة الطبية اللصيقة لحين استقرار الحالة وخروجها بالسلامة من المستشفى.
يشار إلى أن قسم الطوارئ بالمستشفى، استقبل خلال الشهر الماضي 8783 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد المنومين 601 مريض، وراجع العيادات الخارجية 8417 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 192 جراحة.