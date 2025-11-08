شغف الخيل يفوق التوقعات ويجذب الآلاف إلى بطولة حائل الدولية.. وتنظيم استثنائي وحضور جماهيري يؤكد عشق الحائليين للخيل

وعن الفئات العمرية المشاركة في بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، فقد شملت فئة فحول أعمار 10 سنوات فما فوق، وفئة فحول أعمار من 7 إلى 9 سنوات، وفئة فحول أعمار من 4 إلى 6 سنوات بفئتيها (أ) و(ب)، إضافة إلى فئة أمهار أعمار 3 سنوات، وفئة أمهار أعمار سنتين بفئتيها (أ) و(ب)، وكذلك فئة أمهار أعمار سنة واحدة بفئاتها (أ) و(ب) و(ج)، إلى جانب فئات الأفراس التي تضمنت من أعمار 4 إلى 6 سنوات، ومن 7 إلى 9 سنوات، ومن 10 سنوات فأكثر.