شغف الخيل يفوق التوقعات ويجذب الآلاف إلى بطولة حائل الدولية.. وتنظيم استثنائي وحضور جماهيري يؤكد عشق الحائليين للخيل

شهدت بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة بحائل في نسختها الرابعة، إقبالًا غير متوقع من مختلف الفئات العمرية في المجتمع الحائلي، ما يعكس الشغف الكبير بالخيل والاهتمام بها، حيث يُتوقّع أن يتجاوز عدد الزوار 40 ألف زائر، بعد أن بلغ أمس 26 ألفًا، فيما يُنتظر أن يشهد اليوم الختامي حضورًا أكبر مع إعلان الفائز بالبطولة.
وتُعد البطولة، التي حظيت باهتمام كبير من إمارة منطقة حائل، من أبرز الفعاليات التي نجحت خلال نسخها الثلاث السابقة في توفير منصة تفاعلية للمهتمين، جمعت بين ملاك الخيول وأصحاب المرابط، وأسهمت في صقل مواهب الشباب من الجنسين في هذا المجال.
يُذكر أن البطولة، التي انطلقت الخميس الماضي وتختتم اليوم، شهدت مشاركة نخبة من الملاك والخيول من مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد الخيول المشاركة 308 جياد تعود إلى 205 ملاك، يتنافسون عبر 20 شوطًا على 10 بطولات.
وعن الفئات العمرية المشاركة في بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، فقد شملت فئة فحول أعمار 10 سنوات فما فوق، وفئة فحول أعمار من 7 إلى 9 سنوات، وفئة فحول أعمار من 4 إلى 6 سنوات بفئتيها (أ) و(ب)، إضافة إلى فئة أمهار أعمار 3 سنوات، وفئة أمهار أعمار سنتين بفئتيها (أ) و(ب)، وكذلك فئة أمهار أعمار سنة واحدة بفئاتها (أ) و(ب) و(ج)، إلى جانب فئات الأفراس التي تضمنت من أعمار 4 إلى 6 سنوات، ومن 7 إلى 9 سنوات، ومن 10 سنوات فأكثر.
من جهته قال طالب الرويلي، مالك ومربي ومنتج خيل:|"بطولة حائل تحدثت عن نفسها، وهي الأفضل حاليًا بين البطولات المماثلة على مستوى المملكة، وما يميزها هذا العام هو التنظيم العالي والأجواء الحماسية، إضافةً إلى كرم الضيافة الحائلي المعروف."
وأوضح خلف رباح الشمري، مالك مربط للخيل الأصيلة، أن البطولة قطعت شوطًا كبيرًا في فترة وجيزة، وأصبحت من أهم البطولات في السعودية والخليج، مؤكدًا أن الحضور الكثيف منحها تميزًا خاصًا عن غيرها.
أما متعب الشمري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، فأكد أنهم يسعون إلى أن تكون البطولة ضمن أفضل 10 بطولات في العالم، مشيرًا إلى أنها أصبحت بالفعل من أبرز البطولات على خارطة سباقات الخيل في السعودية والخليج والعالم، بمشاركة ملاك وفرسان من السعودية، الإمارات، قطر، المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن الحضور الكبير هذا العام يعكس اهتمام أبناء المنطقة بالخيل العربية الأصيلة.
يُشار إلى أن مرابط الخيل في حائل شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية ازديادًا ملحوظًا، حتى أصبحت عبارة "الوعد بطولة حائل للخيل" شعارًا متداولًا بين الملاك والمهتمين.
ورغم نجاح البطولة، وُجّهت بعض الملاحظات حول عدم احتواء المعرض المصاحب على معروضات تخص لوازم الخيل والفارس والاسطبلات والبيطار، وهي نقاط يُنتظر تطويرها في النسخ القادمة.