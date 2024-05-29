بعد الـ86 من العمر.. القرعة تبتسم للحاجة المغربية "السعدية".. ومبادرة "طريق مكة" تحتضنها

بابتسامة عريضة، وشوق لرؤية بيت الله الحرام، ولأداء مناسك الحج، تحدَّثت الحاجة الثمانينية معبرة عن سعادتها بشمولها ضمن مبادرة طريق مكة، التي تنفذها وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية السعودية 2030) مبينة أن الله حقق دعواتها؛ إذ ابتسم لها الحظ أخيرًا، وحقق لها أكثر من أمنية، وسهَّل عليها الكثير من الأمور، لعل أبرزها ظهور اسمها وابنها وابنتها بالقرعة بعد سنوات من الانتظار، ثم شمولها بمبادرة طريق مكة التي سهلت من إجراءات دخولها السعودية، وهي لا تزال في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمملكة المغربية.