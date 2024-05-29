بعد الـ86 من العمر.. القرعة تبتسم للحاجة المغربية "السعدية".. ومبادرة "طريق مكة" تحتضنها

أخيرًا، وبعد أن تجاوزت الـ86 من عمرها، ابتسمت "قرعة الحج" للحاجة المغربية مغامر السعدية بعد انتظار طويل، شاركت فيه أكثر من مرة بالقرعة خلال السنوات الماضية دون أن يحالفها الحظ.
بابتسامة عريضة، وشوق لرؤية بيت الله الحرام، ولأداء مناسك الحج، تحدَّثت الحاجة الثمانينية معبرة عن سعادتها بشمولها ضمن مبادرة طريق مكة، التي تنفذها وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية السعودية 2030) مبينة أن الله حقق دعواتها؛ إذ ابتسم لها الحظ أخيرًا، وحقق لها أكثر من أمنية، وسهَّل عليها الكثير من الأمور، لعل أبرزها ظهور اسمها وابنها وابنتها بالقرعة بعد سنوات من الانتظار، ثم شمولها بمبادرة طريق مكة التي سهلت من إجراءات دخولها السعودية، وهي لا تزال في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمملكة المغربية.
ويشاركها بالحديث ابنها عبدالرزاق مقدمًا شكره للحكومة السعودية ممثلة في وزارة الداخلية، وللعاملين في مبادرة طريق مكة، على الاهتمام الكبير والترحيب الحار اللذين يلقاهما الحجاج.. مبينًا أن إجراءات دخول الحجاج تتم خلال دقائق معدودة في صالة المبادرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وسط حفاوة واستقبال وترحيب من العاملين في مبادرة طريق مكة؛ وهو ما يبرز مدى اهتمام الحكومة السعودية بضيوف الرحمن، وتسخيرها الإمكانيات لخدمتهم، وتسهيل أدائهم مناسك الحج.