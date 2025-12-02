أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي

من جانبه، أوضح صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة المراعي للإبداع العلمي، حققت منذ إطلاقها قبل أكثر من 20 عامًا نجاحًا مشهودًا ومكانة علمية متميزة، مبيناً أن الاستراتيجية الجديدة للجائزة تعكس التوسع النوعي في نشاط ودعم البحث العلمي والابتكار على المستويين الوطني والدولي، مما يجعل الجائزة واحدة من أبرز الجوائز العلمية دوليًا في مجالها.