"الطاقة" تعلن دليل "تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل"

أعلنت وزارة الطاقة، اليوم، تقديم دليل خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل.
وقالت إن ذلك للتوعية بالتزامات مقدّمي خدمات نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك؛ ونشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة وحقوق المستهلكين؛ وتوضيح سياسة معالجة الشكاوى.
وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، أصدرت وزارة الطاقة، لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.
وتستهدف اللائحة تحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة؛ والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والإجراءات الرقابية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.
وللاطلاع على دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل:
https://www.moenergy.gov.sa/ar/DigitalDocuments/Regulations/Documents/Guide_for_providing_the_service_of_distributing_and_selling_LPG.pdf