مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يكمل استعداداته لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث لطب الطواريء

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، استعداداته لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث لطب الطوارىء "rd Emergency Medicine Conference3"، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي مستمر، وذلك بمشاركة 85 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها، ليقدموا أكثر من "30" محاضرة ، و"4" ورش عمل، وحلقات نقاشية، ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2024م.
وقال الدكتور هاني الإبراهيم استشاري طب الطواريء رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، أن هذا المؤتمر يستهدف في المقام الأول أطباء الطوارىء والعناية المركزة "ICU" للكبار والصغار، وأطباء طب الأسرة والمجتمع والكوادر التمريضية والمسعفين، وذوي الاختصاص.
وأوضح د. الابراهيم أن المؤتمر يشارك فيه خبراء من أمريكا وأوروبا ودول الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء جمعيات طب الطوارىء بدول الخليج العربي، ومن المتوقع أن يصل عدد حضور إلى أكثر من 800 ممارس صحي.
وأضاف أن المؤتمر سيستعرض آخر المستجدات والأبحاث في طب الطوارىء ، ويناقش بصورة معمقة الأساليب الحديثة في إنعاش الكبار والصغار، وكذلك أحدث المستجدات الطبية في طب السموم ، وطب الإصابات والحوادث ، ومستجدات إدارة طب الحشود والكوارث، وتطوير المهارات في هذا التخصص المهم.
كذلك ستتناول المحاضرات موضوعات أخرى، مثل مستقبل الذكاء الاصطناعي في طب الطواريء، واستخدام الواقع الافتراضي في التعليم والتدريب، والذي يتيح للأطباء اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة في اللحظات الحرجة باستخدام تقنيات مثل، التحليل الفوري للأشعة وسرعة التشخيص وتقديم العلاج اللازم.
من جهته قال الدكتور محمد عزام استشاري طب الطواريء رئيس اللجنة المنظمة، أن اللجنة بذلت جهوداً حثيثة لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة التي تعكس إمكانيات وخبرات المجموعة في تنظيم المؤتمرات العلمية، وتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً بالنظر إلى الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية رفيعة المستوى المشاركة فيه، إضافة إلى أهمية الموضوعات المدرجة على أجندته، علاوة على أن الفعاليات ستشهد مناقشة أوراق عمل بحثية حديثة، في عدة مواضيع متصلة بطب الطوارئ للكبار والأطفال، وكذلك ينظم على هامش المؤتمر معرض تشارك فيه عدة شركات عالمية متخصصة في تقنيات وأجهزة طب الطوارئ، داعياً جميع الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في حضور المؤتمر التسجيل من خلال الرابط:
أو البريد الالكتروني: cme@drsulaimanalhabib.com.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار دعم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، للملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية أفضل تواكب المستجدات العلمية والتقنية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية والمجتمعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كافة التخصصات الطبية.