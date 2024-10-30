مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يكمل استعداداته لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث لطب الطواريء

من جهته قال الدكتور محمد عزام استشاري طب الطواريء رئيس اللجنة المنظمة، أن اللجنة بذلت جهوداً حثيثة لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة التي تعكس إمكانيات وخبرات المجموعة في تنظيم المؤتمرات العلمية، وتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً بالنظر إلى الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية رفيعة المستوى المشاركة فيه، إضافة إلى أهمية الموضوعات المدرجة على أجندته، علاوة على أن الفعاليات ستشهد مناقشة أوراق عمل بحثية حديثة، في عدة مواضيع متصلة بطب الطوارئ للكبار والأطفال، وكذلك ينظم على هامش المؤتمر معرض تشارك فيه عدة شركات عالمية متخصصة في تقنيات وأجهزة طب الطوارئ، داعياً جميع الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في حضور المؤتمر التسجيل من خلال الرابط: