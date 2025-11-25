بيت الشاورما وجمعية إنسان يطلقان مبادرة "نبني مهاراتهم"… شراكة تُنمّي مواهب الأطفال وتدعم برامجهم المجتمعية

أطلقت شركة مطاعم بيت الشاورما السعودية بالتعاون مع جمعية إنسان مبادرة مجتمعية بعنوان «نبني مهاراتهم» تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل؛ لدعم مهارات الأطفال وتنمية مواهبهم الفنية عبر مسابقة رسم، تحتفي بإبداع أطفال جمعية إنسان، وتُقدَّم فيها جوائز تصل إلى 1000 ريال، وتُطبع أفضل الأعمال الفائزة على باكيج «وجبة الطفل» في جميع الفروع، مع تخصيص جزء من مبيعات الوجبة لصالح أطفال الجمعية.
ويأتي ذلك في إطار ما أعلنت شركة مطاعم بيت الشاورما السعودية مبادرة (نبني مهاراتهم) ضمن شعار «الخير في بيتنا» بوصفها المظلّة المجتمعية الواسعة التي تنطلق منها الحملة.
وتتضمن المبادرة مشاركة مجموعة من الأطفال من أبناء جمعية إنسان في ورشة رسم مخصّصة، وقد تم ترشيح الأعمال الفائزة وتصميم باكيج «وجبة الطفل» الجديد اعتمادًا على رسوماتهم، وطرحه للجمهور احتفاءً بالمناسبة العالمية ولتعزيز وتنمية مهارة أطفال جمعية انسان، تعزيزًا لدور مبادرة «نبني مهاراتهم» في دعم الطفل وتمكين مواهبه.
وأكدت شركة مطاعم بيت الشاورما السعودية أن المبادرة تأتي ضمن التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وتعزيز حضور الطفل المبدع في المجتمع المحلي، مشيرةً إلى تخصيص جزء من مبيعات «وجبة الطفل» خلال فترة الحملة لصالح برامج الجمعية، في خطوة تعكس شعار المبادرة «الخير في بيتنا» التي رسّخت مفهوم الشراكة الإنسانية مع المجتمع.
وثمّنت جمعية إنسان هذه الخطوة، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا فعّالًا للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتمكّن الأطفال من التعبير عن مواهبهم بطريقةٍ مبتكرة وملهمة، ضمن المسار العام الذي أرسته مبادرة (نبني مهاراتهم) تحت شعار «الخير في بيتنا».
وكان قد تم الإعلان عن الرسومات الفائزة وإطلاق الباكيج الرسمي عبر منصات بيت الشاورما بالتزامن مع فعاليات يوم الطفل العالمي، في وقت تؤكد فيه الشركة أن دمج رسومات الأطفال في منتج يومي يشكّل رسالة دعم ممتدة تتجاوز حدود المناسبة، وتمنح الطفل مساحة واقعية للمجتمع ليرى موهبته تتحوّل إلى أثر ملموس.