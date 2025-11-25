بيت الشاورما وجمعية إنسان يطلقان مبادرة "نبني مهاراتهم"… شراكة تُنمّي مواهب الأطفال وتدعم برامجهم المجتمعية

أطلقت شركة مطاعم بيت الشاورما السعودية بالتعاون مع جمعية إنسان مبادرة مجتمعية بعنوان «نبني مهاراتهم» تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل؛ لدعم مهارات الأطفال وتنمية مواهبهم الفنية عبر مسابقة رسم، تحتفي بإبداع أطفال جمعية إنسان، وتُقدَّم فيها جوائز تصل إلى 1000 ريال، وتُطبع أفضل الأعمال الفائزة على باكيج «وجبة الطفل» في جميع الفروع، مع تخصيص جزء من مبيعات الوجبة لصالح أطفال الجمعية.