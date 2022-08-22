تجاوبًا مع "سبق".. جمعية "كرم" تؤمِّن منزلاً لأسرة من مكفوفي البصر بجدة

وأضاف: باشرت جمعية كرم دراسة الحالة، وحصر احتياجات الأسرة، ثم قامت بنقلهم إلى سكن مؤقت في شقق مفروشة لحين إتمام إجراءات استئجار سكن دائم لهم. ، ولأن الحالة حسب ظروفها الصحية لديها متطلبات، لا بد من توفيرها في السكن الجديد، فإن إجراءات توفيره أخذت وقتًا طويلاً، لكن الجمعية تمكنت أخيرًا من توفير سكن حسب اشتراطات العم معيض، من أهمها أن يكون قريبًا من مسجد، وقريبًا من مدرسة للمكفوفين، وكذلك يكون قريبًا من منطقة خدمات تجارية، ويكون بالدور الأرضي.