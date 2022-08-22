تجاوبًا مع "سبق".. جمعية "كرم" تؤمِّن منزلاً لأسرة من مكفوفي البصر بجدة

تفاعلت جمعية كرم الأهلية بجدة مع ما نشرته "سبق" بعنوان "أسرة من 6 أفراد جميعهم من مكفوفي البصر يواجهون البقاء دون مسكن"؛ إذ قامت الجمعية بتأمين سكن مناسب للأسرة بعد تلقيها توجيهًا من اللجنة الميدانية بخصوص أعمال التسكين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وفي التفاصيل، أوضح أنس بن عبدالله الغامدي، المدير التنفيذي لجمعية كرم، أن الجمعية تلقت اتصالاً من اللجنة الميدانية بخصوص أعمال التسكين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإسناد حالة العم معيض للجمعية؛ لتقوم باللازم.
وأضاف: باشرت جمعية كرم دراسة الحالة، وحصر احتياجات الأسرة، ثم قامت بنقلهم إلى سكن مؤقت في شقق مفروشة لحين إتمام إجراءات استئجار سكن دائم لهم. ، ولأن الحالة حسب ظروفها الصحية لديها متطلبات، لا بد من توفيرها في السكن الجديد، فإن إجراءات توفيره أخذت وقتًا طويلاً، لكن الجمعية تمكنت أخيرًا من توفير سكن حسب اشتراطات العم معيض، من أهمها أن يكون قريبًا من مسجد، وقريبًا من مدرسة للمكفوفين، وكذلك يكون قريبًا من منطقة خدمات تجارية، ويكون بالدور الأرضي.
وتابع: بعون الله تمكنت الجمعية من توفير سكن حسب اشتراطاته في حي أبرق الرغامة، وقامت بتسجيله ضمن المستفيدين من خدمات الجمعية؛ لتصله رعاية شهرية من معونات غذائية، وما يتوافر لدى الجمعية من مساعدات عينية، كأثاث وأجهزة كهربائية؛ إذ إن جمعية كرم الأهلية بمحافظة جدة على مدار 9 سنوات تنشط في تقديم المساعدات المادية والعينية، وتأمين السكن للأسر المستحقة بموجب استمارات دراسة الحالة؛ لتحقيق مساعدة شاملة للأسرة حسب احتياجها.
وتساهم الجمعية في تأهيل الشباب، وتنمية قدراتهم لمتطلبات سوق العمل، والاهتمام بدعم تعليم أبناء الأُسر المستفيدة من خدمات الجمعية من فئة الأيتام والأرامل والمتعففين من الأُسر المستحقة للخدمة.