"الصحة": إجراء 35 قسطرة قلبية في حفر الباطن خلال أكتوبر الماضي

يُذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي، قدّم خدماته في وحدة جراحة وقسطرة القلب لـ237 مراجعًا خلال عام 2021م، كما بلغ عدد الحالات الطارئة 150 حالة، وعدد الحالات التشخيصية والعلاجية 80، وحالات زراعة منظم صاعق 4، ودراسة كهربائية القلب 7 حالات.