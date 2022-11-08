"الصحة": إجراء 35 قسطرة قلبية في حفر الباطن خلال أكتوبر الماضي

أجرت وزارة الصحة 35 عملية قسطرة قلبية ناجحة في مستشفى حفر الباطن المركزي، ممثلًا بوحدة جراحة وقسطرة القلب، وذلك خلال شهر أكتوبر للعام الحالي 2022م.
وأوضحت "صحة حفر الباطن" أن عدد مراجعي عيادات القلب بلغ 1347، فيما وصلت الحالات الإسعافية للجلطات القلبية عالية الخطورة 25، وعدد المستفيدين من تنويم عناية القلب 55.
وأضافت: يتم نقل الحالات من المستشفيات الحكومية والخاصة عبر مشروع الجلطات القلبية، وهو نظام موحّد يربط المستشفيات الحكومية والخاصة بالمحافظة؛ لمعرفة احتياج مريض القلب والموافقة على استقبال الحالات بشكلٍ طارئ، بينما يتم إسعاف الحالات الطارئة عبر الهلال الأحمر ونقله إلى وحدة جراحة وقسطرة القلب مباشرة دون المرور على غرف الطوارئ.
وأردفت: يعمل في وحدة جراحة وقسطرة القلب 17 كادرًا صحيًا ما بين استشاريين وأخصائيين وفنيين يعملون على مدار 24 ساعة ما بين عيادات القلب ووحدة جراحة وقسطرة القلب للتدخّل السريع للحالات الطارئة.
يُذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي، قدّم خدماته في وحدة جراحة وقسطرة القلب لـ237 مراجعًا خلال عام 2021م، كما بلغ عدد الحالات الطارئة 150 حالة، وعدد الحالات التشخيصية والعلاجية 80، وحالات زراعة منظم صاعق 4، ودراسة كهربائية القلب 7 حالات.