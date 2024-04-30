300 مُعدة و1300 عامل.. شاهد إمكانات ضخمة بـ"أكبر عملية تصريف أمطار بالطائف"

وتمّت مشاركة 300 مُعدة وآليّة للتعامل مع الحالة المطرية شملت المركبات والمضخات المتنقلة وأجهزة النزح، وانتشر أكثر من 1300 عامل في الميدان، بمتابعة مباشرة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، وتم على الفور معالجة المواقع المعرّضة لتجمُّعات مياه الأمطار والسيول بالمواقع غير المخدومة بشبكات التصريف، إضافة إلى تفعيل آلية التعامل والتنسيق المباشر مع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينجم عنها من أضرار محتملة.