الأمريكي "أندريان برودي" يتبرع بـ275 ألف دولار لجمعية سعودية

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: "نهدف من خلال تنظيم هذه المزادات الخيرية إلى تحقيق الاستدامة في الخدمات المقدمة لذوي التوحد في السعودية عبر أنموذج خيري مبتكر، وذلك بمشاركة وإلهام إنساني من أفراد المجتمع كافة باختلاف مجالاتهم".