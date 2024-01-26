الأمريكي "أندريان برودي" يتبرع بـ275 ألف دولار لجمعية سعودية

أقامت جمعية أسر التوحد مزادًا خيريًّا بالشراكة مع فورمولا إي، تضمَّن عرض مجوهرات وسيارات وأحصنة وأعمال فنية، يعود ريعها كاملاً للجمعية.
وفي لفتة إنسانية لافتة تبرع الفنان الأمريكي الشهير أندريان برودي بـ275.000 دولار عبر شرائه لوحة فنية ضمن الأعمال التي عُرضت في المزاد.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود: "نهدف من خلال تنظيم هذه المزادات الخيرية إلى تحقيق الاستدامة في الخدمات المقدمة لذوي التوحد في السعودية عبر أنموذج خيري مبتكر، وذلك بمشاركة وإلهام إنساني من أفراد المجتمع كافة باختلاف مجالاتهم".
وشهد المزاد الخيري حضور أصحاب السمو الملكي ومعالي الوزراء وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال.
يُذكر أن جمعية أسر التوحد شريك استراتيجي في الحدث العالمي (فورمولا إي - الدرعية).