فلاورد تفوز بالجائزة الفضية في جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023

تشهد شركة فلاورد نمواً متسارعاً منذ إنشائها، حيث توسعت خدماتها من دولة واحدة في بداياتها لتشمل ما يقارب 40 مدينة في تسع دول في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة خلال الأعوام القليلة الماضية. وبالإضافة الى ذلك، انضم إلى فريق فلاورد أكثر من 600 موظف جديد في العام 2022 ليصل عدد أعضاء فريقها إلى أكثر من 1200 شخص. وقد أعلنت الشركة عن إغلاق جولتها الاستثمارية قبل الطرح العام الأولي Series C بقيمة 156 مليون دولار حيث سيتم استخدام هذه السيولة للاستمرار برفع مستوى خدماتها والحفاظ على لقبها في الإنجازات المبتكرة في مجال النمو.