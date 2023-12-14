"انزل البلد".. برنامج جدة التاريخية يُفعّل أنشطته المصاحبة لكأس العالم للأندية

وحفلت الأنشطة المصاحبة على متجر للفيفا، ومتحف لنادي الاتحاد السعودي الممثل الوطني للبلد المستضيف الذي يستعرض فيه ذكريات مصورة لتاريخ النادي وإنجازاته وبعض المقتنيات القديمة التي تعود إلى ما يقارب الـ50 عاماً، وكذلك صورًا لبعض اللاعبين السابقين في النادي.