"انزل البلد".. برنامج جدة التاريخية يُفعّل أنشطته المصاحبة لكأس العالم للأندية

يُقدّم برنامج جدة التاريخية أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية منوعة، بالتزامن مع بدء منافسات مباريات كأس العالم للأندية 2023، تحت شعار "أنزل البلد".
وتستقبل منطقة البلد زوارها حالياً، من خلال إقامة برنامج ترفيهي يتضمن مناطق للمشجعين والأنشطة المصاحبة لكاس العالم، في بحيرة الأربعين وبرحة العيدروس، يضم شاشات لعرض المباريات ومدرجات للجمهور وجلسات للزوار ومنطقة العاب تفاعلية وركن التصوير التفاعلي ومنطقة المأكولات والمشروبات وعروض ترفيهية وشعبية.
وحفلت الأنشطة المصاحبة على متجر للفيفا، ومتحف لنادي الاتحاد السعودي الممثل الوطني للبلد المستضيف الذي يستعرض فيه ذكريات مصورة لتاريخ النادي وإنجازاته وبعض المقتنيات القديمة التي تعود إلى ما يقارب الـ50 عاماً، وكذلك صورًا لبعض اللاعبين السابقين في النادي.
وسهّل البرنامج حركة النقل المؤدية للمناطق من خلال تشغيل مواقف شارع المطار وتخصيص عربات الجولف لنقل الزوار من مواقف السيارات إلى برحة العيدروس (بجانب مدارس الفلاح)، وحديقة بحيرة الأربعين في الاتجاهين مجاناً، معلناً عن آلية الدخول عبر حجز التذاكر من خلال الرابط : ticketmx.com .
وكان برنامج جدة التاريخية قد حصل على حقوق الرعاية بصفته وجهة ثقافية رسمية لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، بمشاركة عدد من الأندية العالمية.