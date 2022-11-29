انحرفت ثم ارتطمت بعمود إنارة.. حادث لمركبة يصيب 7 سيدات بالباحة

وتم توجيه أربع فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد، وعند وصول أول فرقة للموقع تَبين وجود سبع إصابات تم التعامل معها حسب البروتوكول الإسعافي، ونقل إصابتين خطيرتين وثلاث إصابات متوسطة وإصابة بسيطة، إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.