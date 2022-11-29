انحرفت ثم ارتطمت بعمود إنارة.. حادث لمركبة يصيب 7 سيدات بالباحة

باشرت الجهات الأمنية الإسعافية بالباحة، صباح اليوم، حادثًا نتج عنه 7 إصابات.
وبحسب معلومات "سبق"؛ فإن الحادث نتيجة انحراف مركبة وفقدان السيطرة عليها وارتطامها بعمود إنارة؛ حيث المصابون 7 سيدات كن بداخلها وتفاوتت إصاباتهن.
وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، قد تَلَقّت بلاغًا على الرقم الموحد (997)، عن حادث تصادم في تمام الساعة 09:33 صباح اليوم أمام الفحص الدوري بطريق "الباحة- الطائف".
وتم توجيه أربع فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع والقائد الميداني حسب البلاغ الوارد، وعند وصول أول فرقة للموقع تَبين وجود سبع إصابات تم التعامل معها حسب البروتوكول الإسعافي، ونقل إصابتين خطيرتين وثلاث إصابات متوسطة وإصابة بسيطة، إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.