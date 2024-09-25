ولاء وانتماء وحب للقيادة.. فيديو لتهنئة أحد طلاب تعليم المجاردة بعسير باليوم الوطني الـ94
نشرت إدارة تعليم محايل عسير مقطع فيديو لتهنئة أحد الطلاب للقيادة الرشيدة والشعب الوفي تحت عنوان "نحلم ونحقق.. مع كل جيل تكبر أحلامنا وتتحقق إنجازاتنا على أرض الواقع".
وقال الطالب أسامة عبدالرزاق الحسيني الذي يدرس بالصف الأول ثانوي بمدرسة جابر بن حيان الثانوية التابعة لمكتب تعليم المجاردة: "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين؛ نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى كل الشعب السعودي النبيل، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا الغالية بمزيد من الرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.
وتأتي مشاعر الطالب لتعكس مشاعر وابتهاج الشعب السعودي بأكمله على وجه العموم والمجتمع التعليمي على وجه الخصوص باليوم الوطني والذي يساهم بفاعلية عالية في غرس وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن الغالي في نفوس النشء والذي يؤكد كذلك أن الانتماء والمواطنة قيم أصيلة في نفوس الشعب الوفي في حب قيادته الرشيدة ووطنه العظيم.