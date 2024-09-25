ولاء وانتماء وحب للقيادة.. فيديو لتهنئة أحد طلاب تعليم المجاردة بعسير باليوم الوطني الـ94

وقال الطالب أسامة عبدالرزاق الحسيني الذي يدرس بالصف الأول ثانوي بمدرسة جابر بن حيان الثانوية التابعة لمكتب تعليم المجاردة: "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين؛ نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى كل الشعب السعودي النبيل، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا الغالية بمزيد من الرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.