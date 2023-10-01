بنك الرياض يطلق رسميًا "جيل" أول شركة متخصصة في الابتكار والتطوير الرقمي ضمن القطاع المصرفي السعودي

أعلن بنك الرياض وفي خطوة نوعية في سبيل تحقيق استراتيجيته للتحول الرقمي، عن إطلاق شركة جيل الابتكار الرقمية المحدودة "جيل"؛ لتكون بمثابة الذراع المتخصص للبنك في مجال الابتكار والتطوير الرقمي، وليدشن بذلك بُعدًا جديدًا لصناعة المصرفية الرقمية وتوطينها وفق مفهوم مؤسسي متكامل الإمكانات.
وتعدّ شركة "جيل" أحد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية التحول الرقمي التي تبنّاها بنك الرياض، والتي تمثّل بدورها ركيزة أساسية لاستراتيجية التحول الشاملة التي أطلقها في عام 2019م، ويتطلع من خلالها لأن يكون البنك الأكثر كفاءة، والأكثر ربحية، والأكثر ابتكارًا والخيار الأفضل في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "جيل" والرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق السدحان، أن "جيل" تبلورت كفكرة طموحة ثم تحوّلت بسرعة فائقة إلى واقع حقيقي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية جديدة في عالم المصرفية الرقمية، ولتعكس بذلك التزامنا الراسخ وشغفنا المستمر بالابتكار على اعتباره نقطة الانطلاق ومصدر القوة الحقيقي لترجمة استراتيجيات التحول الرقمي، لافتًا إلى أن هذا الكيان الجديد، يمثّل شهادة حيّة على جدّية النهج الذي يتّبعه البنك في قيادته لريادة الصناعة المصرفية، ويؤكد قدرتنا الفائقة على التكيّف والابتكار، مع ثقتنا العميقة بأثر "جيل" على الدفع بمسارنا لأن نصبح البنك المفضّل.
ويُنظر إلى بنك الرياض على اعتباره من المؤسسات المصرفية الرائدة والأكثر نموًا وتنافسيةً في مجال التحول الرقمي والابتكار المصرفي، مستندًا في ذلك على سلسلة من المبادرات المتلاحقة التي أطلقها البنك؛ لتعزيز دوره الفاعل في رسم وصناعة مستقبل الصناعة المصرفية في المملكة والمنطقة، وكان آخرها إطلاق شركة "جيل" المدعومة برأسمال بشري من الشباب السعودي المبدع من كلا الجنسين من ذوي المهارات الابتكارية الريادية، ومعزز بالإمكانات الأكثر تقدّمًا.
في الوقت الذي يتطلع فيه البنك لأن تكون "جيل" مصدرًا مُلهمًا للابتكارات الرقمية، وأن تتبنى أفضل الممارسات الاحترافية في مجال الأعمال الرقمية المستجدة والمرنة، ضمن بيئة عمل خلاّقة، تمتلك "جيل" فريقًا متميزًا من المبدعات والمبدعين السعوديين، وبالتعاون مع قدرات دولية رائدة تمثل امتدادًا من خبرات وتجارب عالمية.
وتعمل "جيل" أيضًا على دعم المبادرات التي تتجاوز الأعمال المصرفية التقليدية، كحاضنة ومسرعة لريادة الابتكارات الرقمية في الخدمات المالية، مثل الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، والخدمات المصرفية المفتوحة، والمدفوعات الرقمية.
تهدف جيل لتسهيل فرص التعاون والشراكات لتلبية احتياجات شركات التقنيات المالية والهيئات الحكومية والمدن الذكية وقطاعات السوق الأخرى للتكامل مع قطاع التكنولوجيا المالية، مما يوفر إطارًا للابتكار للتجارب السريعة، وتوسيع نطاق التقنيات المالية، ووضع الأسس للفرص المستقبلية؛ بما في ذلك تطوير المهارات الرقمية الأساسية، تسريع الوقت اللازم للإطلاق، تحسين جودة الخدمات، إنشاء منتجات ابداعية، وتوليد وتنفيذ الأفكار، كما تهدف "جيل" إلى تعزيز النظام الرقمي العام في المملكة في مختلف القطاعات بدمج الخدمات المالية فيها بأسلوب مبتكر وآمن وسهل، مما يجعل الخدمات المالية أكثر سلاسة وتكاملاً.