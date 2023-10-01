بنك الرياض يطلق رسميًا "جيل" أول شركة متخصصة في الابتكار والتطوير الرقمي ضمن القطاع المصرفي السعودي

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "جيل" والرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق السدحان، أن "جيل" تبلورت كفكرة طموحة ثم تحوّلت بسرعة فائقة إلى واقع حقيقي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية جديدة في عالم المصرفية الرقمية، ولتعكس بذلك التزامنا الراسخ وشغفنا المستمر بالابتكار على اعتباره نقطة الانطلاق ومصدر القوة الحقيقي لترجمة استراتيجيات التحول الرقمي، لافتًا إلى أن هذا الكيان الجديد، يمثّل شهادة حيّة على جدّية النهج الذي يتّبعه البنك في قيادته لريادة الصناعة المصرفية، ويؤكد قدرتنا الفائقة على التكيّف والابتكار، مع ثقتنا العميقة بأثر "جيل" على الدفع بمسارنا لأن نصبح البنك المفضّل.