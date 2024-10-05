معرض الصقور السعودي الدولي يحتضن 26 ورشة وجلسة متخصصة

ويسعى نادي الصقور السعودي، من خلال إقامة ورش العمل والجلسات الحوارية والنقاشية ومجموعات التركيز المتخصصة في مجال الصقور ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، إلى دعم جهود حماية الصقور، واستدامة هواية الصقارة، وتبادل الخبرات المتعلقة بفرص الاستثمار في هذا القطاع، والاستدامة البيئية، وكذلك المحافظة على هواية الصقارة، وإنتاج وتربية الصقور ورعايتها الصحية، والابتكار في صناعة أدوات ومستلزمات الصقارة، وآليات الصيد المستدام، إضافة إلى التشريعات والأنظمة القانونية حول مجال الصقارة.