"الأرصاد" ينبّه من أمطار خفيفة إلى متوسطة بجازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة).
وأضاف المركز تنبيهًا آخر من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، وخفيفة على مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، والحناكية، والمهد)، وفي مكة محافظة بحرة، وتستمر بشكل عام حتى الساعة الـ10 مساءً.
وفي السياق نفسه، نبّه المركز من أتربة مثارة على محافظتي العلا وخيبر بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة السابعة مساءً.