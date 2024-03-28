"الأرصاد" ينبّه من أمطار خفيفة إلى متوسطة بجازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة).