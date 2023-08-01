ترفع الأعباء وتساعد على الاستقرار.. هنا سلسلة من المساعدات السعودية المتواصلة لليمن

وجاءت اليمن على رأس الدول المستفيدة من المنح والمشاريع السعودية، وذلك بعدد 976 مشروعًا في نحو 37 قطاعًا، منها الأمن الغذائي والزراعي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والصحة، والتعليم، والمساعدات الإغاثية الطارئة، وغيرها من القطاعات التنموية والحيوية. كما جاء اليمنيون بوصفهم أكثر الشعوب استفادة من خدمات الزائرين (اللاجئين) داخل السعودية بأكثر من 10 مليارات دولار، بينما بلغ إجمالي مساهمة السعودية في هذا الجانب 18.5 مليار دولار، بحسب إحصائيات منصة المساعدات السعودية. فيما يبلغ عدد المشاريع التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن 814 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات دولار.