ملتقى القيادات القانونية يناقش قضايا الحوكمة وتعثر الكيانات الاقتصادية وأثر الذكاء الاصطناعي على القطاع القانوني

اختتم اليوم ملتقى القيادات القانونية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون القانونية أعماله التي استمرت لمدة يومين بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وبمشاركة كوكبة من القانونيين والمختصين والمهتمين، وشهدت جلسات الملتقى استعراض ومناقشات لعدد من المحاور التي طرحت ضمن محاور جلسات الملتقى، كما ابدى المشاركون عدد من المقترحات في الجانب المتعلق بتحقيق التواصل بين القانونيين في القطاعين العام والخاص وبما يعزز من تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق مسارات رؤية 2030.