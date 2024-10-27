منجز سعودي تقوده "البيئة".. نجاح تجارب استخلاص زيت زهرة الفل الجيزاني كمنتج عطري فريد

وأشارت إلى أن التجارب العلمية التي أجريت في هذا الخصوص أكدت جودة الزيت المستخلص، حيث تم تحضير الزهور بعناية فائقة، عبر نقعها في محلول الهكسان لمدة 24 ساعة، بعد ذلك، تم استخدام تقنيات متقدمة لاستخلاص المركبات العطرية عن طريق التبخير وحقن المحلول في جهاز الفصل الكروماتوجرافي الغازي مع مطياف الكتلة، ما أسفر عن رصد المركبات العطرية المميزة لزهرة الفل الجيزانية.