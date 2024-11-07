مكافحة الحرائق في زمن "الذكاء الاصطناعي".. تعزيزٌ للسلامة واستباقٌ للأزمات

علاوةً على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تطوير نماذج تنبؤية تساعد في تحديد أفضل مسارات الاستجابة للطوارئ، مما يعزز من فعالية العمليات ويقلل من مخاطر التعرض للخطر، بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير محاكيات تدريب للفرق، حيث يمكنها أن تواجه سيناريوهات واقعية تتعلق بالحرائق، مما يزيد من جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة.