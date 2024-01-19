العثور على طفلة فقدتها عائلتها في "وادي السهل" بالقصيم.. بعد سير لمسافة 3 كم

تم العثور على مفقودة "وادي السهل"، الطفلة ذات السنوات الست بعد أن قطعت أكثر من ٣ كلم تائهت في الصحراء، حيث وجدت نائمة وتم التأكد من أنها بصحة جيدة.
تفصيلًا، قامت إحدى العوائل، صباح اليوم، برحلة برية لوادي السهل الذي يقع شرق مركز قبة شمال شرق منطقة القصيم.
وأثناء الرحلة، ذهبت طفلة العائلة التي تبلغ من العمر ٦ سنوات للتمشي في الوادي في غفلة من أهلها ، وبعد لحظات من المشي تاهت، ولم تستطع العودة لمكان أسرتها، فاستمرت في المشي ساعات عدة في الصحراء.
وحاولت أسرة الطفلة البحث عنها في كل مكان، دون نتيجة، فتواصلت مع فرق البحث التطوعية في حدود الساعة الواحدة والنصف، لتبدأ الفرق التطوعية البحث فورًا.
وفي حدود الساعة الثالثة والنصف، تم العثور على الطفلة نائمة من أثر التعب على بعد ٣ كلم من موقع فقدها، وهي بصحة جيدة.
ويعد وادي السهل أحد أهم وأروع الأودية، يقع في المنطقة الشمالية الشرقية بمحافظة القصيم، شرق قبة.
ويتميز بكثرة شعابه، إذ يصل عدد الشعاب التي تزدهر خلال فصل الشتاء إلى 14 شعبًا، ومن أهمها وأكبرها الوادي الرئيس "وادي السهل"، ثم شعاب: أبا الحياص، أبا الخيل، القوعي، أبو نخلة، البسيتين، أبو خيمة، الطليحي، القليب، هلال، المشاش، القليل، قبة، بالإضافة إلى شعيب أبو مراكي.
وتنمو في الوادي العديد من أشجار السدر والطلح، إلى جانب العديد من أنواع الأشجار المختلفة التي يمكنها تحمل البيئة الصحراوية؛ مما يجعله محط أنظار الراغبين في الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية؛ بعيدًا عن حياة المدن .
ويمتد شعيب السهل لمسافة تقدر من 60 إلى 70 كلم، وسمي بالسهل لسهولة التمشية فيه، إضافة إلى أن الأماكن المحيطة به في أغلبها أراضٍ سهلة.