العثور على طفلة فقدتها عائلتها في "وادي السهل" بالقصيم.. بعد سير لمسافة 3 كم

ويتميز بكثرة شعابه، إذ يصل عدد الشعاب التي تزدهر خلال فصل الشتاء إلى 14 شعبًا، ومن أهمها وأكبرها الوادي الرئيس "وادي السهل"، ثم شعاب: أبا الحياص، أبا الخيل، القوعي، أبو نخلة، البسيتين، أبو خيمة، الطليحي، القليب، هلال، المشاش، القليل، قبة، بالإضافة إلى شعيب أبو مراكي.