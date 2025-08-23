أمطار غزيرة في محايل.. السيول تغلق شوارع ووكيل المحافظة يقف ميدانيًّا

شهدت محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة أدت إلى تدفق سيول قوية في عدد من المواقع.
وتابع وكيل محافظة محايل، سعد بن راشد آل ناشع، الحالة المطرية ميدانيًّا، ووقف على بعض المواقع المتضررة، يرافقه رئيس بلدية محايل، أحمد بن عامر العربي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية.
وخلال الجولة، تسببت السيول المنقولة من وادي الحماطة ووادي الناظر في جريان كميات كبيرة من المياه داخل بعض الشوارع؛ ما استدعى توجيه "آل ناشع" بسرعة معالجة القنوات وإيجاد حلول عاجلة تحول دون تكرار ذلك مستقبلًا.
ولا تزال المحافظة والمراكز التابعة لها تشهد استمرار الأمطار الغزيرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر، فيما شدّد الدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات المعلنة، حفاظًا على سلامة الجميع.