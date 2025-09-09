أمير المدينة: قطاع النخيل والتمور مرتكز استراتيجي للاقتصاد ويحظى بدعم القيادة

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أن قطاع النخيل والتمور يُعَدّ أحد المرتكزات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يحظى به من دعمٍ ورعايةٍ كريمة من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، موضحًا أن هذا الاهتمام أسهم في تعزيز تنافسية التمور ورفع حضورها في الأسواق العالمية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال تدشين الأمير سلمان بن سلطان سوق المدينة المركزي للتمور في مدينة الغذاء، الذي أُنشئت مرحلته الأولى على مساحة تتجاوز 37 ألف متر مربع، ضمن مشاريع الاستثمارات البلدية بالمنطقة.