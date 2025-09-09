أمير المدينة: قطاع النخيل والتمور مرتكز استراتيجي للاقتصاد ويحظى بدعم القيادة

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أن قطاع النخيل والتمور يُعَدّ أحد المرتكزات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يحظى به من دعمٍ ورعايةٍ كريمة من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، موضحًا أن هذا الاهتمام أسهم في تعزيز تنافسية التمور ورفع حضورها في الأسواق العالمية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال تدشين الأمير سلمان بن سلطان سوق المدينة المركزي للتمور في مدينة الغذاء، الذي أُنشئت مرحلته الأولى على مساحة تتجاوز 37 ألف متر مربع، ضمن مشاريع الاستثمارات البلدية بالمنطقة.
وأشار الأمير سلمان بن سلطان إلى أن منطقة المدينة المنورة تتميز بميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية بفضل تنوّع أصنافها وجودتها العالية، وهو ما يمنح منتجاتها قدرة تنافسية متقدمة، ويُعزّز مكانتها الريادية على المستويين الوطني والعالمي.
وأوضح أن افتتاح سوق المدينة المركزي للتمور يجسّد نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره، من خلال إيجاد منصة استراتيجية حديثة تدعم المنتجين والمزارعين، وتفتح آفاقًا أوسع لتسويق منتجاتهم، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني.
ويُعَدّ سوق التمور المركزي إحدى المنصات الرئيسة ضمن مشروع مدينة الغذاء، ويجسّد نقلة نوعية في تنظيم وتسويق المنتجات الغذائية. وتمتد المدينة على مساحة مليون متر مربع، وتشتمل على الأسواق المركزية للخضار والفواكه واللحوم والدواجن، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية، في موقع استراتيجي عند تقاطع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث) مع طريق علي بن أبي طالب.
كما رعى أمير المنطقة فعاليات ملتقى ذات نخل للتمور الفاخرة، الذي يجمع الخبراء والمختصين والمزارعين والمنتجين لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التمور.
واطّلع الأمير سلمان بن سلطان خلال جولته على معرض ومتحف ذات نخل.. تاريخ وحضارة، واستمع إلى شرح عن الخدمات التي تقدّم تجربة إثرائية للزائر، تعكس تاريخ المدينة المنورة عبر الصور والنقوش الأثرية والعروض التفاعلية، وتشكل حلقة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الحفل، ألقى المهندس أنس صيرفي، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للخدمات اللوجستية – المطوِّرة لمشروع مدينة الغذاء – كلمة أكّد فيها أهمية المشروع في دعم قطاع النخيل والتمور، وتسليط الضوء على الابتكارات التقنية والمنتجات الحاصلة على ختم الجودة والفحص المخبري، مشيرًا إلى أن المشروع يجسّد نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويعكس دور جميع الشركاء في تعزيز قطاع التمور بالمدينة المنورة.
إثر ذلك، أُطلِقت المرحلة الثانية من أعمال البنية التحتية للسوق المركزي للتمور، متضمنةً توسعة المرافق وتعزيز الخدمات التشغيلية، كما جرى الإعلان عن إنشاء السوق المركزي للفواكه والخضروات ضمن مشروع مدينة الغذاء، في خطوة تعكس استمرار التوسع في تطوير المنظومة الغذائية بالمدينة المنورة.
وضمن فعاليات ملتقى ذات نخل، كرّم أمير المنطقة الفائزين في هاكاثون تمرة ثون بمساراته الثلاثة، الذي نظمته شركة وادي طيبة برعاية شركة المدينة للخدمات اللوجستية، احتفاءً بالمبتكرين ورواد الأعمال المشاركين في ابتكار حلول تقنية تُسهم في تعزيز قطاع التمور بالمنطقة.
كما رعى الأمير سلمان بن سلطان مراسم توقيع شراكات واتفاقيات تعاون ثنائية بين شركة المدينة للخدمات اللوجستية (مطور المشروع) وشركة بُنى المملكة (إحدى شركات سمو القابضة) لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع مدينة الغذاء، إلى جانب توقيع شراكتين مع كل من شركة سادن المدينة وشركة مصون (من شركات شركة المقر، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة) بهدف إدارة وتشغيل وصيانة المرافق، وتقديم حلول رقمية لرفع مستوى الأداء التشغيلي لسوق التمور المركزي.
كما وُقّعت اتفاقية تعاون بين شركة فود آب الألمانية وشركة خيرات تكافل للصناعة بجمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام، لشراء وتوريد تمور الجمعية المنتَجة من مزارعها، بما يوفّر موردًا مستدامًا يساند برامج رعاية الأيتام بالمنطقة. وفي ختام الحفل، كرّم أمير المنطقة الرعاة وشركاء الملتقى، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.