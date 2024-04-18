تقديرًا لدور السعودية.. اختيار "بخاري" ضمن محكمي جوائز الويبو لمنظمة الملكية الفكرية

وتهدف جائزة الويبو العالمية، التي أُطلقت في عام 2022م، إلى تشجيع تسويق أصول الملكية الفكرية عن طريق مكافأة المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال ممن يستخدمون حقوق الملكية الفكرية لتحقيق أهدافهم التجارية، وتوليد الدخل وفرص العمل والتصدّي للتحديات المحلية والعالمية، ودعم التنمية المجتمعية والوطنية.