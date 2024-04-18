تقديرًا لدور السعودية.. اختيار "بخاري" ضمن محكمي جوائز الويبو لمنظمة الملكية الفكرية

أعلنت المنظمةُ العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، أسماءَ المرشحين للتحكيم في جوائز الويبو العالمية لعام 2024م؛ حيث تحتفي جوائز الويبو العالمية بالمؤسسات الاستثنائية التي تستخدم الملكية الفكرية بذكاء، في تسويق المنتجات والخدمات، وتقديم مساهمة إيجابية للمجتمع من خلال ابتكاراتهم وإبداعاتهم.
وتقديرًا لدور المملكة العربية السعودية الرائد في مجال الملكية الفكرية، تمّ ترشيح الدكتور عصام أمان الله بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج ورئيس تحرير مانجا العربية؛ للعمل بصفته عضوًا في لجنة التحكيم الدولية لبرنامج الجوائز العالمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وتهدف جائزة الويبو العالمية، التي أُطلقت في عام 2022م، إلى تشجيع تسويق أصول الملكية الفكرية عن طريق مكافأة المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال ممن يستخدمون حقوق الملكية الفكرية لتحقيق أهدافهم التجارية، وتوليد الدخل وفرص العمل والتصدّي للتحديات المحلية والعالمية، ودعم التنمية المجتمعية والوطنية.
يُذكر أن الدكتور بخاري يشغل أيضًا منصب رئيس مشارك للجنة التنفيذية في "مركز الملك سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل" في جامعة طوكيو منذ 2020، وأستاذ مساعد في قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة في "جامعة الملك عبدالعزيز".