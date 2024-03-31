كبار السن في تبوك يروون ذكرياتهم عن رمضان.. "مريدة" و"مريسة" في بيوت الشعر ومربعانية القيض

وتفصيلاً، قال منزل مطيران العنزي: قديماً كان يتم بكل حفاوة وترحيب من السكان، لأنه شهر يأتي بالخير رغم الفاقة التي كانت عليها الناس حينها، وشهر له روحانية مختلفة عن باقي شهور السنة، فكنا إذا بلغنا خبر دخول الشهر نستعد له بالشكل الذي لم يكن مختلفاً عما نحن فيه اليوم، إلا أن الناس في تلك الفترة لم يكن لهم الخيار في تنويع وجباتهم كما هو الحال - ولله الحمد - في هذا الزمان، وقد أدركنا شهر رمضان في مربعانية القيض، وفي مربعانية الشتاء، وهي من الفترات الرمضانية التي لازلت أذكرها، فقد كنا نعيش في مساكن متنقلة (بيوت الشعر والخيام)، ونصوم رغم شدة العطش ورغم شدة الجوع والبرد.