الكشف عن الجيل السابع من سيارة نيسان باترول الأيقونية في أبوظبي

ومن جهته، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: "ينظر مجتمعنا في منطقة الشرق الأوسط إلى باترول على أنه أكثر من مجرد سيارة؛ بل رمز لروح المغامرة والفخر والقدرات المتعددة. كما يعبّر هذا الطراز الجديد عن تلك الروح الحقيقية التي منحت هذه السيارة الأيقونية لقبها المستحق "الأسطورة"، حيث يرتبط إرث باترول بعلاقات عميقة تم تأسيسها على مدى عقود من التجارب المشتركة والرحلات التي لا تُنسى على مختلف التضاريس. كما يعكس الجيل السابع من باترول، مساعي نيسان المتواصلة لتقديم تجارب تجد صداها لدى عملائنا، ونحن فخورون بتقديم الفصل التالي من مسيرة باترول العريقة والاستثنائية".