الكشف عن الجيل السابع من سيارة نيسان باترول الأيقونية في أبوظبي

في احتفالية عالمية سلّطت الضوء على الإرث العريق والابتكار والتميز، وبحضور شخصيات مهمة ومسؤولين عالميين من شركة نيسان وممثلين عن الموزعين المعتمدين لدى الشركة وشركاء قطاع السيارات وحشد كبير من وسائل الإعلام والعملاء والموظفين، كشف الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان، ماكوتو أوشيدا، اليوم في أبوظبي عن الجيل السابع من نيسان باترول الجديدة كليًا، مدشنًا بذلك فصلًا جديدًا في مسيرة هذه السيارة الأيقونية.
ويتميز أحدث طرازات سيارة نيسان باترول، بالعديد من التحديثات الرائدة، من بينها تصميمه الجذاب، ومحركه القوي V6 المؤلف من ست أسطوانات والمزود بشاحن مزدوج مع ناقل حركة آلي من 9 سرعات، ونظام تعليق هوائي متكيّف وقابل للتخصيص لتعزيز القيادة على جميع التضاريس. كما تم تجهيز الطراز الجديد بتقنيات متطورة تلبي تطلعات العملاء من بينها الإصدار الثاني من نظام الاتصال بالسيارة عن بعد NissanConnect المرتبط بمتصفح "جوجل"، ونظام القيادة شبه المستقلّة لمساعدة السائق ProPILOT، ونظام الصوت المتميز من Klipsch، وتستكمل تلك المقومات، فخامة المقصورة الداخلية التي توفر مستويات راحة استثنائية وتجربة قيادة متميزة.
وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان موتور المحدودة: "تعد سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا، تجسيدًا حقيقيًا للطرازات المتفوقة ذات الأداء المتمكن التي نقدمها في إطار خطة أعمالنا العالمية "ذا أرك". ويمثّل الجيل السابع من سيارة نيسان باترول قفزة جريئة نحو المستقبل، حيث يمزج بين الأداء الذي لا يقارن والتقنيات المتطورة والحضور القوي، معيدًا بذلك تعريف مفهوم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وبتاريخه الممتد لأكثر من 70 عامًا، يجسّد باترول فعليًا هدفنا المتمثل في "تحفيز الابتكار لإثراء حياة الناس."
ومن جهته، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: "ينظر مجتمعنا في منطقة الشرق الأوسط إلى باترول على أنه أكثر من مجرد سيارة؛ بل رمز لروح المغامرة والفخر والقدرات المتعددة. كما يعبّر هذا الطراز الجديد عن تلك الروح الحقيقية التي منحت هذه السيارة الأيقونية لقبها المستحق "الأسطورة"، حيث يرتبط إرث باترول بعلاقات عميقة تم تأسيسها على مدى عقود من التجارب المشتركة والرحلات التي لا تُنسى على مختلف التضاريس. كما يعكس الجيل السابع من باترول، مساعي نيسان المتواصلة لتقديم تجارب تجد صداها لدى عملائنا، ونحن فخورون بتقديم الفصل التالي من مسيرة باترول العريقة والاستثنائية".
تقدم سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا رمزًا متفردًا للفخامة، بما يتسم به تصميمها من تفاصيل جمالية فخمة، ترتقي بحضورها على الطريق، وإطلالتها الآسرة التي تربط إرث نيسان برؤيتها المستقبلية. ويعكس التصميم الخارجي لسيارة نيسان باترول الجديدة كليًا، جوهر الفلسفة العالمية للتصميم في شركة نيسان. فبالإضافة إلى تفاصيله المنحوتة بعناية وملامحه الخارجية التي تؤكد صلابته وقدراته المتفوقة على الطريق، يتميز باترول أيضًا بخطوطه الجريئة ونسبه المتوازنة وزواياه الجذابة، سواء عند اقترابه عند بعد أو انطلاقه نحو وجهته التالية.
وتتميز سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بتصميمها الأنيق الذي يعكس في ذات الوقت قوتها وصلابتها، حيث تتصدر الواجهة الأمامية، شبكة نيسان المميزة على شكل حرف V، والتي تتسم بتصميم أوسع وأكثر تكاملًا مع الهيكل، وتحيط بها مصابيح أمامية مزدوجة على شكل حرف C مزودة بتقنية نظام "المصابيح الأمامية المتكيّفة" لضمان الرؤية المثالية على الطريق. وتكتمل تلك الملامح مع الواجهة الخلفية لسيارة باترول، والتي تناظر الشبكة الأمامية مع شريط ضوئي لافت يمتد بعرض السيارة بتصميم مجزأ.
وتتعزز هيبة باترول بعجلاته المعدنية قياس 22 بوصة، والتي لا تبرز حضوره على الطريق وحسب، بل توفر له أيضًا خلوصًا أرضيًا عاليًا للحصول على أداء متفوق على الطرق الوعرة.
وتقدم نيسان باترول الجديدة كليًا، إمكانية الاختيار من بين مجموعة متميزة من سبعة ألوان خارجية مذهلة، تم تطويرها لتعزيز ديناميكية مظهرها الخارجي. بالإضافة إلى أربعة خيارات مفعمة بالحيوية بألوانها الثنائية التي تضمن للسائق عنصر التميز والشعور بالتفرد والأناقة وفق أسلوبه الخاص.
ويتضح التزام نيسان بتقديم تصاميم مدروسة من خلال مصباح الإنارة الخارجية الجانبية، التي يتم تفعيلها تلقائيًا عندما يقترب السائق من السيارة باستخدام مفتاح التشغيل أو عند فتح الأبواب.
وتسلّط إنارة تلك المصباح شعاعًا أرضيًا يرسم صورة ظلية لنيسان باترول في الصحراء مع جملة "منذ عام 1951" للتذكير بتاريخها العريق. وهو التصميم الذي يعكس المبدأ كرم الضيافة الياباني "أوموتيناشي"، بما يشير إلى أن كل تعامل مع سيارة نيسان باترول، يتسم بمزيد من الترحيب والخصوصية.
وفي هذا السياق، قال ألفونسو ألبايسا، نائب الرئيس الأول لمركز "نيسان" العالمي للتصميم، في شركة نيسان موتور المحدودة: "تتميز سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بالقوة والأناقة والثقة.
فقد عملنا بجد لضمان حفاظها على مكانتها العالمية المرموقة التي اشتهرت بها على مستوى العالم، كرمز للمغامرة على الطرق الوعرة.
كما يدمج تصميمها الجديد، تراث ستة أجيال من قدرات الدفع الرباعي والراحة والهيبة التي لا تقارن. بالإضافة إلى ارتقائها بمستوى الاهتمام بالتفاصيل من حيث المواد المستخدمة وملاءمتها واللمسات النهائية، وبناء على ذلك، سيكون الباحثون عن المغامرة والاستكشاف من موقع القوة، على موعد مؤكد مع سيارة باترول الجديدة."
وبتجهيزاته وقدراته المتقدمة، يعد الجيل السابع من نيسان باترول أقوى طرازات هذه السيارة الأيقونية حتى الآن، بما يضع من معايير جديدة للأداء المتفوق التي تجمع ببراعة، عناصر الاستجابة والدقة والكفاءة. وبالمقارنة مع الإصدارات السابقة، ومع خيارين جديدين للمحرك، فإن هذا الجيل التالي من باترول، قد حقق فعليًا قفزات واثقة نحو المستقبل.
تحت غطاء المحرك، تكمن قوة باترول الهائلة مع محرك V6 جديد من ست أسطوانات سعة 3,5 لتر مع شاحن مزودج، بقوة 425 حصانًا وعزم دوران 700 نيوتن متر، ويمثل هذا تطورًا كبيرًا بالمقارنة مع محركات V8 في الطرازات السابقة، حيث يتمتع المحرك الجديد بمزيد من القوة بنسبة 7% وزيادة في عزم الدوران بنسبة 25%، فضلًا عن تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 24%. وبالإضافة إلى ذلك، ستتوفر سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا بمحرك V6جديد كليا من ست أسطوانات سعة 3,8 لتر بتنفس طبيعي، ينتج 316 حصانًا وعزم دوران 386 نيوتن متر.
وقد خضع تصميم محرك V6 الجديد مع الشاحن المزدوج للعديد من التحسينات، من بينها تطوير استجابة الخانق لتحقيق تسارع أفضل، وقدرة حرق أعلى لتعظيم مخرجات الطاقة، بالإضافة إلى تقنية الطلاء العاكس في تجويف المحرك، التي تعزز الكفاءة الحرارية. أما الشاحن الذي يتميز بمقاومته العالية للحرارة، فيضمن أعلى أداء للمحرك تحت ضغط ظروف القيادة الصعبة، فيما تضمن مضخة نقل الزيت، تشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك بشكل مستمر سواء أثناء الصعود أو الانحدار، بما يوفر أداءً موثوقًا به على جميع التضاريس.