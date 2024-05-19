عبر حزمة من الأنشطة.. المتحف الوطني السعودي يحتفي باليوم العالمي للمتاحف

بعد ذلك عقد لقاء مع صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت منصور بن بندر رئيسة مجلس إدارة اللجنة الوطنية السعودية للمجلس الدولي للمتاحف؛ حيث قدمت تعريفًا بالمجلس الدولي للمتاحف، وكيفية تكامل الجهود بين المؤسسات المتحفية وذات العلاقة، والدور الفعال للمجلس الدولي للمتاحف (الآيكوم) في نقل وحفظ الثقافة، والتاريخ، والآثار.