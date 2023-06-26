شاهد.. جهود "رجال الأمن" بالطائف في نقاط التفتيش ومنعهم تجاوز مخالفي أنظمة الحج للمشاعر

وتتعدد النقاط التفتيشية بالمحافظة والتي يعبر من خلالها الحُجاج النظاميون، والذين يُبرزون تصاريح أدائهم للحج النظامية، ومن ثم يعبرون بسلامٍ وابتسامة ودعاء من رجال الأمن لهم، وهم في طريقهم إلى المشاعر المقدسة للدخول في نسُك الحج، في حين يفرض "رجال الأمن" الرقابة الصارمة لمنع تجاوز المخالفين لأنظمة الحج، والذين لا يحملون تصاريح أداء الفريضة حيث يتم إعادتهم.