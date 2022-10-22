المنتخب السعودي للمعلوماتية للبنات يحصد 3 جوائز عالمية

ومثّل المملكة في الأولمبياد فريق ضم 4 طالبات، وهن: لين قنش، وجوري الجهني، وجنا الزهراني، وزوف باعقيل، وتم ترشيحهن بعد إجراء مجموعة من المسابقات البرمجية التنافسية لاختيار الطالبات المتميزات، إضافة إلى النظر لنتائج الطالبات في المسابقات الإقليمية المماثلة.

ويمثّل أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات (EGOI) مسابقة برمجية دولية سنوية فردية موجهة للفتيات المهتمات بعلوم الكمبيوتر، ويسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها توفير منصة للفتيات للاستمتاع، وتعميق اهتمامهن بعلوم الكمبيوتر، وتشجيعهن على المشاركة، وتعزيز الثقة والتنافس الدولي، وإيحاد نماذج نسائية يحتذى بها، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي في العلاقات الودية بين مختلف البلدان والمتسابقين، ومعلمي المعلوماتية وعلماء الكمبيوتر.