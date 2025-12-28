جائزة الطهي تجمع نخبة المواهب في منافسة إبداعية برعاية جمعية الطهي

برعاية جمعية الطهي، وباستضافة المعهد العالي للسياحة والضيافة – الرياض، أُقيمت جائزة الطهي ضمن منافسة مهنية وإبداعية امتدت على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر، واختُتمت فعالياتها بحفل ختامي رسمي في 25 ديسمبر لتكريم الفائزين والمشاركين.
وشهدت الجائزة تنافسًا مميزًا عكس ثراء وتنوّع عالم الطهي، حيث تضمنت أربعة مسارات رئيسية هي: الطهي التراثي، الطهي العالمي، الحلويات، والمشروبات، في تجربة احترافية جمعت بين الأصالة والإبداع والتميّز.
وشارك في الجائزة نخبة من المواهب الشغوفة بفنون الطهي، الذين قدّموا أطباقًا عكست مستوىً عاليًا من المهارة والابتكار، وسط أجواء تنافسية احترافية عززت روح الإبداع والتحدي.
وفي اليوم الختامي، أُعلن عن الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث في كل مسار من المسارات، حيث حصل الفائزون على جوائز نقدية وميداليات تقديرًا لتميزهم وأدائهم الإبداعي، كما جرى توزيع شهادات مشاركة على جميع المتسابقين تقديرًا لمشاركتهم الفاعلة.
وتولت لجنة تحكيم متخصصة تقييم المشاركات وفق معايير مهنية دقيقة، وضمت:
رئيس اللجنة الشيف علي اليوسف،
الشيف ضحى العطيشان،
الشيف عبد الصمد الهوساوي،
الشيف طاهر الجويعدي،
الشيف غالية مازي،
الشيف ناصر ناصر،
والأستاذة فرح الأسعد.
كما تم خلال الحفل تكريم لجنة التحكيم وتقديم دروع تذكارية لهم تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح الحدث.
وتأتي هذه الجائزة في إطار دعم المواهب الوطنية، وتعزيز ثقافة الطهي الاحترافي، وإبراز الإبداع في القطاع، بما يسهم في تطوير صناعة الطهي والضيافة في المملكة.