6 درجات مئوية.. هذه المدينة سجّلت أقل درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 33 درجة مئوية، جدة وجازان والقنفذة 32 درجة، وكل من المدينة المنوّرة وشرورة وينبع 30 درجة، والرياض ووادي الدواسر والأحساء والخرج 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ6 درجات مئوية، تليها القريات 7 مئوية، وأبها والباحة 8 درجات، وعرعر 9، وتبوك 10، وحائل وسكاكا 11 مئوية.
وسجّلت عرعر وطريف وتبوك وسكاكا والوجه والقريات أعلى رطوبة 100% و95%.