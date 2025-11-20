روابط العقارية وتام المالية تطلقان صندوقًا عقاريًا لتطوير برجين مميزين في قلب أبحر الجنوبية

في خطوة استراتيجية بارزة تم الإعلان عنها خلال معرض سيتي سكيب 2025، وبرعاية وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، الأستاذ/ عبدالرحمن الطويل أعلنت شركة روابط العقارية بالشراكة مع تام المالية عن إطلاق صندوق عقاري استثماري نوعي بقيمة 500 مليون ريال سعودي، يهدف إلى تطوير مشروع استراتيجي يتكوّن من برجين متعددَي الاستخدامات في قلب أبحر الجنوبية بمدينة جدة، بإطلالة بحرية مباشرة.
ويأتي هذا الصندوق ضمن رؤية مشتركة لإعادة تعريف تجربة التطوير العقاري في جدة، من خلال إنشاء مشروع متكامل يضم:
• فندقًا فاخرًا بإدارة علامة محلية مرموقة
• وحدات سكنية رفيعة المستوى
• مساحات تجارية حديثة
• مكاتب إدارية بمعايير عالمية
ويجسد الصندوق بداية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين روابط العقارية وتام المالية، بهدف تقديم مشاريع نوعية ذات تأثير حضري واقتصادي يعزّز بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة روابط العقارية، الأستاذ/ سعد المغربي، أن "هذه الشراكة تمثل محطة مهمة في مسيرة روابط العقارية، ونسعى من خلالها إلى تقديم مشروع يشكّل إضافة حضرية حديثة لمدينة جدة، ويعزز مكانتنا كمطور عقاري يقود المشاريع النوعية متعددة الاستخدامات".
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تام المالية، الأستاذ إبراهيم عبدالرحمن فطاني، أن "إطلاق الصندوق يأتي امتدادًا لاستراتيجيتنا في دعم المشاريع عالية الجدوى والمساهمة في تطوير القطاع العقاري بما يتوافق مع توجهات السوق المحلية وأهداف رؤية المملكة 2030".
وتتولى مجموعة م. صلاح الزغيبي للاستشارات الهندسية القيام بالأعمال الهندسية الخاصة بالبرجين ضمن نطاق المشروع.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الفترة القريبة القادمة وفق جدول زمني محدد، على أن يقوم الصندوق بإصدار تحديثات دورية حول تقدم المشروع ومراحله المختلفة.