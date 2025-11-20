روابط العقارية وتام المالية تطلقان صندوقًا عقاريًا لتطوير برجين مميزين في قلب أبحر الجنوبية

في خطوة استراتيجية بارزة تم الإعلان عنها خلال معرض سيتي سكيب 2025، وبرعاية وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، الأستاذ/ عبدالرحمن الطويل أعلنت شركة روابط العقارية بالشراكة مع تام المالية عن إطلاق صندوق عقاري استثماري نوعي بقيمة 500 مليون ريال سعودي، يهدف إلى تطوير مشروع استراتيجي يتكوّن من برجين متعددَي الاستخدامات في قلب أبحر الجنوبية بمدينة جدة، بإطلالة بحرية مباشرة.