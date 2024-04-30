الاتحاد الأوروبي: لن تفرض رسوم إضافية على السعوديين للحصول على تأشيرة شنغن

أكّد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعُمان، كريستوف فارنو؛ أنه لن يتم فرض أي زيادة في الرسوم على المواطنين السعوديين، حيث سيتمكنون من الحصول على تأشيرات شنغن متعدّدة الدخول لمدة خمس سنوات دون دفع أي مبالغ إضافية- وفقاً لموقع "SchengenVisaInfo" المتخصّص في أخبار التأشيرات والسياحة في أوروبا.
وأدخل الاتحاد الأوروبي قراراً بمنح تأشيرة "شنغن" لمواطني السعودية، البحرين، وعُمان لمدة خمس سنوات عند أول طلب لهم اعتباراً من الأسبوع الماضي، ويشمل القرار جميع السعوديين، سواء كانوا يتقدّمون للحصول على التأشيرة لأول مرة (الذين لم يحصلوا على تأشيرة شنغن من قبل) أو الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة سابقة بغض النظر عن صلاحيتها.
ووفقاً للقواعد الحالية، يتعين على المواطنين السعوديين، البحرينيين، والعُمانيين دفع رسوم تأشيرة قدرها "80 يورو" عند تقديم طلباتهم، ورسوم مخفضة قدرها "40 يورو" على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و12 عاماً، وبالنسبة للأطفال دون سن السادسة، فإنهم معفيون من دفع رسوم التأشيرة.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة والبحرين وعُمان، كريستوف فارنو؛ بأن هذا التطور سيسهّل السفر ويعزّز العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول الثلاث.
ويمكن للمواطنين السعوديين والبحرينيين والعُمانيين دخول منطقة شنغن عدة مرات على مدار العام، لكن عليهم أن يلتزموا بقواعد الإقامة 180/90، التي تعني أنه لا يمكنهم البقاء في منطقة شنغن لأكثر من 3 أشهر خلال فترة ستة أشهر.