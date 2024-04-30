الاتحاد الأوروبي: لن تفرض رسوم إضافية على السعوديين للحصول على تأشيرة شنغن

وأدخل الاتحاد الأوروبي قراراً بمنح تأشيرة "شنغن" لمواطني السعودية، البحرين، وعُمان لمدة خمس سنوات عند أول طلب لهم اعتباراً من الأسبوع الماضي، ويشمل القرار جميع السعوديين، سواء كانوا يتقدّمون للحصول على التأشيرة لأول مرة (الذين لم يحصلوا على تأشيرة شنغن من قبل) أو الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة سابقة بغض النظر عن صلاحيتها.