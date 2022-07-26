وزير الشؤون الإسلامية: "ذا لاين" مشروع عملاق سيسترشد به العالم ويخلده التاريخ

جدير بالذكر أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجًا عالميًّا رائدًا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة قد تصدر الترند العالمي عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تنويهات وإشادة واسعة بالرؤية التي يحملها ولي العهد والنظرة الثاقبة في استشراف المستقبل الزاهر للوطن عبر إطلاق المشروعات التنموية.