وزير الشؤون الإسلامية: "ذا لاين" مشروع عملاق سيسترشد به العالم ويخلده التاريخ

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن إعلان سمو ولي العهد عن تصاميم "ذا لاين"، جسّد الاهتمام بالبيئة واستشراف المستقبل، بمعرفة موسوعيّة، ودراية فريدة، مبينًا أنه مشروع عملاق سيسترشد به العالم ويسطره التاريخ.
جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر قال فيها: "إعلان سمو سيدي ولي_العهد - حفظه الله - عن تصاميم مدينة "ذا لاين" جسّد الاهتمام بالبيئة واستشراف المستقبل، بمعرفة موسوعيّة، ودراية فريدة".
وأضاف: "وتصدّ للتحديات المناخية وآثارها القاتمة، وانعكاسها على الأمن الغذائي"، مختتمًا تغريدته بالتأكيد على أنه مشروع عملاق سيسترشد به العالم بأسره، ويُسطّره التاريخ.
جدير بالذكر أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجًا عالميًّا رائدًا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة قد تصدر الترند العالمي عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تنويهات وإشادة واسعة بالرؤية التي يحملها ولي العهد والنظرة الثاقبة في استشراف المستقبل الزاهر للوطن عبر إطلاق المشروعات التنموية.