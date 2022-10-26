شاهد أول أمطار الوسم على حائل.. وفريق "فزعة الشمال" يُحذِّر

شاهد أول أمطار الوسم على حائل.. وفريق "فزعة الشمال" يُحذِّر
هطلت منذ عصر اليوم على جنوب منطقة حائل أول أمطار الوسم لهذا العام ١٤٤٤هـ، وشهدت المنطقة أمطارًا متفرقة، شملت محافظة الشملي وجنوب محافظة موقق وشمال محافظة الغزالة؛ وسالت إثرها بعض الشِّعاب، فيما صحب الأمطار رياح، وما زالت الأمطار مستمرة حتى مساء اليوم. وتوقع العديد من المهتمين بالطقس استمرار هطول الأمطار على حائل.
"سبق" جمعت مقاطع فيديو من حساب منبر "طقس حائل" على تويتر، ومن مواقع التواصل المختلفة، تخص السيول التي هطلت على المنطقة.
من جهته، حذَّر رئيس فريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ حامد الوهبي المتنزهين والمهتمين بتوثيق الأمطار من الاقتراب من مجاري الأودية، ومن السيول المنقولة، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن التهور في قَطْع الأودية ومجاري السيول، وعدم إرباك عمل فِرق الدفاع المدني أو الفِرق التطوعية في حالة مباشرتها الحالات؛ حتى لا تتعطل جهود الإنقاذ.
وأكد "الوهبي" جاهزية فريقه للتعامل مع الحالات التي تصل إليه عبر جوال الفريق 0555061008 على مدار الساعة.