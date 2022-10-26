شاهد أول أمطار الوسم على حائل.. وفريق "فزعة الشمال" يُحذِّر

من جهته، حذَّر رئيس فريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ حامد الوهبي المتنزهين والمهتمين بتوثيق الأمطار من الاقتراب من مجاري الأودية، ومن السيول المنقولة، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن التهور في قَطْع الأودية ومجاري السيول، وعدم إرباك عمل فِرق الدفاع المدني أو الفِرق التطوعية في حالة مباشرتها الحالات؛ حتى لا تتعطل جهود الإنقاذ.