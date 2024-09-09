"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تشدد على الحظر التام لأنشطة الصيد داخل نطاقها الجغرافي

شددت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، على الحظر التام لأنشطة الصيد داخل النطاق الجغرافي للمحمية، باستثناء محمية الشمال للصيد المستدام، والتي تقدم فرصة لمحبي الصيد لممارسة هوايتهم بداية من مطلع نوفمبر 2024 وحتى بداية مارس 2025 وبشرط الحصول على التصاريح اللازمة وتطبيق معايير السلامة البيئية.