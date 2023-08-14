الأعراض وطرق الوقاية.. "فهد الطبية" تحذّر من "شلل الأطفال": شديد العدوى

وكشفت المدينة في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن أبرز أعراض شلل الأطفال يتمثل في أن 90% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض، ومن 4 إلى 8% من المصابين بفيروس "polio" تظهر عليهم أعراض شبيهة بالإنفلونزا، و1% يصابون بشلل دائم في الأطراف، ومن 5 إلى 10% من الحالات تتوفى بسبب الإصابة بالشلل في عضلات الجهاز التنفسي.