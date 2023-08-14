الأعراض وطرق الوقاية.. "فهد الطبية" تحذّر من "شلل الأطفال": شديد العدوى

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن شلل الأطفال هو مرض شديد العدوى يسبّبه فيروس يهاجم الجهاز العصبي يتسبّب في الإصابة بالشلل وقد يؤدي أحياناً إلى الوفاة بسبب إصابة العضلات المسؤولة عن التنفس بالشلل.
وكشفت المدينة في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن أبرز أعراض شلل الأطفال يتمثل في أن 90% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض، ومن 4 إلى 8% من المصابين بفيروس "polio" تظهر عليهم أعراض شبيهة بالإنفلونزا، و1% يصابون بشلل دائم في الأطراف، ومن 5 إلى 10% من الحالات تتوفى بسبب الإصابة بالشلل في عضلات الجهاز التنفسي.
وأضافت أن أفضل طرق الوقاية العلاج الطبيعي، والأدوية المضادة للتشنج، واللقاحات المضادة لشلل الأطفال.