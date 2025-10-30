NHC تُعلن اكتمال المرحلة الأولى وبدء البيع في المرحلة الثانية من مشروع "الندى" ضمن وجهة بوابة مكة

أعلنت NHC اكتمال بيع المرحلة الأولى من مشروع "الندى" خلال أسبوع، وهي أحد مشاريعها العقارية ضمن وجهة بوابة مكة العمرانية في العاصمة المقدسة، وأطلقت البيع في المرحلة الثانية، امتدادًا لجهود الشركة في بناء وجهات عمرانية حديثة توفر أسلوب عيش متوازن في منطقة مكة المكرمة.
يمتد المشروع على مساحة 165 ألف متر مربع، ويضم 684 وحدة سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس، مانحًا العملاء خيارات عصرية تلبي مختلف الاحتياجات.
يتكامل المشروع مع وفرة المرافق والخدمات الأساسية، ويقع ضمن وجهة بوابة مكة التي تطورها NHC في موقع استراتيجي على طريق الليث وكذلك قرب طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المؤدي إلى مكة المكرمة من جدة، وتُعد الوجهة أول وجهة عمرانية متكاملة الخدمات تطورها الشركة داخل حدود الحرم المكي.
تقع وجهة بوابة مكة على مساحة تتجاوز 5 ملايين م² داخل نطاق الحرم المكي، وتوفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية ضمن بيئة عمرانية متكاملة تحتضن مرافق تعليمية وصحية وثقافية واجتماعية، إلى جانب الحدائق العامة والمسطحات الخضراء التي تعزز الاستدامة وجودة الحياة، مع إمكانية الوصول إلى المسجد الحرام في غضون 20 دقيقة.
وتدعو NHC الراغبين في الحجز بالمرحلة الثانية من مشروع "الندى"، الاطلاع على التفاصيل إلى زيارة مركز المبيعات في وجهة بوابة مكة أو زيارة موقع سكني عبر الرابط
يُذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، فيما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تُجسّد التحول الحضري على أرض الواقع.