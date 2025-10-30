NHC تُعلن اكتمال المرحلة الأولى وبدء البيع في المرحلة الثانية من مشروع "الندى" ضمن وجهة بوابة مكة

أعلنت NHC اكتمال بيع المرحلة الأولى من مشروع "الندى" خلال أسبوع، وهي أحد مشاريعها العقارية ضمن وجهة بوابة مكة العمرانية في العاصمة المقدسة، وأطلقت البيع في المرحلة الثانية، امتدادًا لجهود الشركة في بناء وجهات عمرانية حديثة توفر أسلوب عيش متوازن في منطقة مكة المكرمة.