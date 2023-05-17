"أجدان" تدشن مشروعات "داره" لتطوير المشاريع السكنية في مناطق المملكة

وتُعد شركة أجدان رائدةً في تطوير مشاريع جودة الحياة، وخلق وجهات تميزت في إبداعاتها التصميمية، وجمعها بين المكونات السكنية والتجارية والضيافة والترفيه؛ من أهمها واجهة أجدان البحرية، التي تجميع بين أجدان رايز السكني الفاخر، وأجدان ووك، وسينما أجدان ووك، وفندق فيرمونت أجدان الخبر، بالإضافة لمشاريع نوعية جديدة مثل "إنفينيتي" الوجهة متعددة الاستخدام بالخبر، و"باي فرونت" كأول شاطئ معياري ومشاريع تستهدف الفلل السكنية الفاخرة بالرياض، إضافة لتوقيعها عدة اتفاقيات لتعزيز مساهمتها في القطاع السكني من خلال تقديم مشاريع سكنية عالية الجودة وتحقيق معايير جودة الحياة التي تحرص عليها.