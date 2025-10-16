الأمين العام لمجلس التعاون: دول المجلس أثبتت مكانتها بصفتها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

وحول رؤية مجلس التعاون للعقد المقبل، أكّد معالي الأمين العام أن الأولويات تتمثل في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، والمضي نحو اقتصاد خليجي موحد، إلى جانب تعزيز جوانب الأمن والدفاع المشترك، وقيادة جهود التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وتمكين الشباب والمرأة بوصفهم محركًا أساسيًا لمستقبل دولهم.