شاهد.. وزير التعليم وقيادات الوزارة يحتفلون بالمعلمين في مدارسهم بمختلف مناطق المملكة

شاركت قيادات وزارة التعليم، الطلاب تكريم معلميهم في مدارسهم وفصولهم بمختلف مناطق المملكة، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمعلّم، الذي يوافق اليوم الخميس 5 أكتوبر، تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريد"، وذلك من خلال الفعاليّات والبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في إدارات التعليم والمدارس بدءًا من الخميس 5 أكتوبر إلى الأحد 8 أكتوبر.