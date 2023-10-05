شاهد.. وزير التعليم وقيادات الوزارة يحتفلون بالمعلمين في مدارسهم بمختلف مناطق المملكة
شاركت قيادات وزارة التعليم، الطلاب تكريم معلميهم في مدارسهم وفصولهم بمختلف مناطق المملكة، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمعلّم، الذي يوافق اليوم الخميس 5 أكتوبر، تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريد"، وذلك من خلال الفعاليّات والبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في إدارات التعليم والمدارس بدءًا من الخميس 5 أكتوبر إلى الأحد 8 أكتوبر.
قاد الاحتفالية وزير التعليم يوسف البنيان حيث كرّم عددًا من المعلمين في مدارسهم التي زارها اليوم في الرياض.
وفي جدة شارك وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتور حسن خرمي، بحضور مدير عام تعليم جده صباح اليوم تكريم عددٍ من المعلمين.
وفي مكة المكرمة كرّم أمين إدارات التعليم بوزارة التعليم صنّاع الأجيال، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وذلك بحضور عددٍ من أولياء أمور الطلاب.
وفي الدمام تم الاحتفاء بيوم المعلم العالمي بمشاركة المشرف العام على إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة التعليم وعددٍ من المشرفين ،والمتحدث الرسمي لتعليم الشرقي.
وفي الحدود الشمالية شارك المشرف العام على مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم ، بحضور مدير عام تعليم الحدود الشمالية تكريم المعلمين والاحتفاء بهم.
وفي أبها شارك وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم ، الذي تضمن تكريم المعلمين المميزين،، وذلك بحضور مدير عام التعليم، وقيادات تعليم عسير.
وفي جازان رعى مدير عام تعليم جازان ،وبحضور مستشار مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول حفل الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده".
وفي هذا الإطار، أوضح وزير التعليم يوسف البنيان أن الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، يأتي تقديرًا لمكانة المعلّم والمعلّمة محليًا ودوليًا، وتحفيزًا لعطاءاتهم، وتعزيزًا لدورهم الريادي في بناء الإنسان ، فهم شريكٌ رئيس في العملية التعليمية، ومُساهمٌ فاعل في تشكيل ملامح مستقبل وطننا العظيم.
وعبّر نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، عن شكره لكل معلّم قدّم رسالته التعليمية والتربوية بإخلاص وتفانٍ، وحمل مسؤولية التعليم على عاتقيه؛ فكان لبنة الأساس لبناء جيل متميّز بالعلم والمعرفة والأخلاق.. فالطالب نتاج من علّم شكرًا لكم ولجهودكم المتفانية لخدمة هذا الوطن الغالي وأبنائه.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم صالح الثبيتي إن "مشاركة المعلمين والمعلمات الاحتفاء بيومهم العالمي، أقلّ ما يمكن تقديمه لمن وضعوا على عاتقهم أمانة التعليم ورسالته، فبجهودهم تفخر الأسر، ويحتفي الوطن مع تخرّج كل طالب وطالبة ممن يُسهمون اليوم وغدًا في تحقيق رؤية وطننا الغالي وقيادته، فشكرًا بحجم عطائكم".
وتسعى وزارة التعليم من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للمعلّم إلى تأكيد دور المعلّم الرائد والمؤثر والحيوي في العملية التعليمية، وتعزيز رسالته السامية التي يحملها، وكذلك ترسيخ مكانته في نفوس الطلبة، إضافةً إلى تأكيد دوره في بناء أجيال المستقبل، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاهه.