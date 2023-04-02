ابتداء من الأربعاء القادم.. الأرصاد: أمطار ربيعية على معظم المناطق

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى؛ استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.