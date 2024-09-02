قرابة 30 ساعة في بعض المواقع.. انقطاع التيار الكهربائي يعود لـ"أحد ثربان"

وأضاف المواطن عبدالله أحمد الشهري: "بدأ الانقطاع عن مركز أحد ثربان، وشمل القرى التابعة له، منها أعشار والسوق والعاقلة ومغلوث وخريب ومثله وأبو عشرة وقلها وآل راشد وآل غيلان وآل حزمة وآل مجامد والأحسرين ومغيليث وغيرها، عند الرابعة والنصف عصر أمس الاثنين. وبالرغم من بلاغاتنا المتكررة إلا أن الانقطاع استمر حتى الساعة الـ11:20 مساء في منازلنا التي تحوي أطفالاً ونساء وكبار سن، وسط أجواء حارة، ولسعات البعوض".