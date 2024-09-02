قرابة 30 ساعة في بعض المواقع.. انقطاع التيار الكهربائي يعود لـ"أحد ثربان"

اشتكى أهالي مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة من تكرار انقطاع التيار الكهربائي، واستمراره في كامل المركز لمدة تقارب الـ30 ساعة في مواقع، وتقارب سبع ساعات في مواقع أخرى.
وقال لـ"سبق" عايض يوسف الشهري: "انقطعت الكهرباء عن منازلنا (قرابة سبعة منازل) من الساعة الرابعة عصر أمس الأول الأحد حتى الساعة الواحدة ظهر أمس الاثنين".
وأضاف: "أعيدَ التيار لمدة أربع ساعات، ثم فاجأنا الانقطاع ثانية من قرابة الساعة الخامسة عصرًا بكامل المركز (200 منزل) حتى قبل الساعة الـ11:20 مساء. ولا نعلم هل تنقطع مجددًا؟".
وأردف: "تم رفع الطلب برقم 14359505 منذ أمس الأول مع دهشتنا؛ إذ الأجواء صافية اليومين الماضيين، ولا توجد أمطار قد تقطع التيار كما اعتدنا".
وأضاف المواطن عبدالله أحمد الشهري: "بدأ الانقطاع عن مركز أحد ثربان، وشمل القرى التابعة له، منها أعشار والسوق والعاقلة ومغلوث وخريب ومثله وأبو عشرة وقلها وآل راشد وآل غيلان وآل حزمة وآل مجامد والأحسرين ومغيليث وغيرها، عند الرابعة والنصف عصر أمس الاثنين. وبالرغم من بلاغاتنا المتكررة إلا أن الانقطاع استمر حتى الساعة الـ11:20 مساء في منازلنا التي تحوي أطفالاً ونساء وكبار سن، وسط أجواء حارة، ولسعات البعوض".
وأكمل: "عاد التيار الكهربائي قبل قليل، ولكن هذه الانقطاعات تكررت دون اعتبار لما تحويه هذه المنازل من سكان ومبردات".
وطالب الأهالي بوضع حلول جذرية للانقطاعات المتكررة والطويلة التي يعانون منها.