وزارة الثقافة تطلق سياسة تعزيز حضور الحرف اليدوية في نقاط البيع

أطلقت وزارةُ الثقافة سياسة "تعزيز حضور الحِرف اليدوية في نقاط البيع"، التي تهدف إلى دعم الحِرفيين المُرخَّصين ومساعدتهم على الوصول إلى المزيد من المنافذ التجارية، عبر وضع سياساتٍ تسهم في إيجاد فرصٍ وتوفير منصاتٍ تزيد من مستوى العرض والطلب على المنتجات الحِرفية التراثية، بما يرسّخ من استدامة اقتصاد الحِرف اليدوية في المملكة، وذلك تزامنًا مع عام "الحِرف اليدوية".
وتُعدّ هذه السياسة إحدى مخرجات مختبر السياسات الثقافية، حيث شهدت المرحلة الأولى من تطبيق السياسة بالتعاون مع شركة حِرف السعودية -الشريك الإستراتيجي في تفعيل السياسة- افتتاحَ متجرٍ للمنتجات الحِرفية تابع للشركة في فندق راديسون بلو في جدة، وافتتاح متجرين آخرين للشركة أيضًا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالإضافة إلى إطلاق متاجرَ إلكترونيةٍ للشركة لبيع المنتجات الحرفية بالتعاون مع شركة جاهز، وشركة ذا شيفز، عبر تطبيقاتهما الرقمية.
وتأتي هذه السياسة ضمن جهود وزارة الثقافة لتفعيل مبادرة "عام الحِرف اليدوية 2025"، ودعم قطاع الحرف والصناعات اليدوية عبر تمكين الحرفيين، وتسهيل الإجراءات والعمليات ضمن سلسلة القيمة، وتعزيز انتشار منتجاتهم محليًا ودوليًا.