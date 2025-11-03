وزارة الثقافة تطلق سياسة تعزيز حضور الحرف اليدوية في نقاط البيع

أطلقت وزارةُ الثقافة سياسة "تعزيز حضور الحِرف اليدوية في نقاط البيع"، التي تهدف إلى دعم الحِرفيين المُرخَّصين ومساعدتهم على الوصول إلى المزيد من المنافذ التجارية، عبر وضع سياساتٍ تسهم في إيجاد فرصٍ وتوفير منصاتٍ تزيد من مستوى العرض والطلب على المنتجات الحِرفية التراثية، بما يرسّخ من استدامة اقتصاد الحِرف اليدوية في المملكة، وذلك تزامنًا مع عام "الحِرف اليدوية".